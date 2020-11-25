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​Санврачи рассказали, чем травятся югорчане

В третьем квартале 2020 года от отравлений умерли 63 жителя Югры

​Санврачи рассказали, чем травятся югорчане
Фото: pixabay.com

С июля по сентябрь 2020 года в Югре зарегистрировано 63 смертельных случая от острых отравлений. 34 человека отравились алкоголем, 17 – наркотиками, пятеро – лекарственными препаратами, семеро – органическими препаратами или умерли из-за токсического действия химических веществ. Статистику опубликовало окружное управление Роспотребнадзора.

Всего за этот период зарегистрирован 201 случай острых отравлений химической этиологии. На первом месте в структуре острых отравлений стоит алкоголь и его суррогаты (36,8%), на втором месте – медикаменты (24,4%), на третьем – другие неуточненные вещества (18,4%).

В больше половины случаев отравления произошли случайно. Преднамеренно приняли химическое вещество только треть пострадавших. Традиционно, среди отравившихся большинство мужчины (72%).

Самый высокий показатель пострадавших от отравлений по социальному положению это безработные – 75 человек, 23 из которых умерли. На втором месте работающее население – 63 человека (30 умерли). На третьем месте пенсионеры – 22 человека (девять умерли).

«За 3 квартал 2020 года в Югре регистрируется снижение острых отравлений химической этиологии в сравнении с 3 кварталом 2019 года. Наибольший уровень смертности регистрируется среди лиц 18-60 лет. По числу пострадавших наибольшее количество среди безработных. Высокий показатель летальных исходов среди работающего населения. В целом наблюдается снижение смертельных случаев от острых отравлений в 0,4 раза в 2020 году Анализ обстоятельств отравлений показал, что в большинстве случаев население пострадало от случайного приема химического вещества. Место приобретения химического вещества в большинстве случаев не известно, на втором месте – аптека и на третьем – магазин», – резюмировали специалисты ведомства.

Стоит отметить, что осенью 2020 года стало известно, по крайней мере, о четырех смертельных отравлениях в Сургуте. По предварительным данным, жертвы употребляли наркотическое вещество, к распространению которого могут быть причастны два полицейских ОВД Сургутского района.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 503, комментариев: 0
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