Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдаются в 14 муниципалитетах Югры

В Югре наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом стало известно во время онлайн-заседания регионального оперативного штаба. Всего в округе зарегистрировано 18175 случаев респираторных инфекций. Темп снижения на прошлой неделе составил 7,8% – это 107 случаев на 10 тысяч населения.

Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, за исключением школьников от семи до 14 лет. «Эпидемический порог на 47-ой неделе превышен на 25% за счет старшей возрастной группы – 15 лет и старше. В младшей возрастной группе уровень заболеваемости ниже эпидпорога. Относительно аналогичного периода прошлого года заболеваемость в Югре выше на 72,5%», – доложила заместитель руководителя Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

Снижение заболеваемости специалисты отметили в 14 муниципалитетах Югры. В этом числе Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Лангепас, Югорск, Белоярский. Больше случаев респираторных инфекций стали фиксировать в восьми муниципальных образованиях. К ним относятся Нефтеюганск, Мегион, Урай, Радужный, Покачи, Когалым, Ханты-Мансийский и Кондинский районы.

Было проведено 23,5 тысячи исследований. в 11% анализов были положительными. При это вирусы гриппа обнаружены не были, определялся по больше части коронавирус и риновирус.

По данным Роспотребнадзора, в округе от гриппа привито 685 тысяч человек – это 70% от плана вакцинации и 40% от общего числа населения. На сегодняшний день вакцинация считается лучшей мерой профилактики заболеваний.

По данным регионального оперштаба, на 25 ноября за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 202 человек. 29 из них – в Сургуте.