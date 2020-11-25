За минувший день умерло семь жителей Югры с лабораторно подтвержденным коронавирусом

Семь югорчан умерли накануне из-за коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 381 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Напомним, что 202 новых случая заражения выявлено в округе за минувший день. Состояние 167 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 185 человек, за весь период пандемии – 28 153 югорчанина.

Больше всего больных зарегистрировали в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Нефтеюганском районе.