Новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 21 муниципалитете Югры

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 202 человек. Таким образом, за весь период пандемии 33 265 жителей региона оказались больны. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:

Нижневартовск – 31;

Сургут – 29;

Ханты-Мансийск – 21;

Нягань – 14;

Советский район – 14;

Нефтеюганск – 9;

Мегион – 9;

Югорск – 9;

Сургутский район – 8;

Пыть-Ях – 8;

Урай – 7;

Октябрьский район – 7;

Когалым – 6;

Ханты-Мансийский район – 5;

Покачи – 5;

Кондинский район – 5;

Радужный – 4

Лангепас – 3;

Белоярский район – 3;

Березовский район – 3;

Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 93 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 103 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 182 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 167 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба округа.