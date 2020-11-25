Новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 21 муниципалитете Югры

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 202 человек. Таким образом, за весь период пандемии 33 265 жителей региона оказались больны. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:
- Нижневартовск – 31;
- Сургут – 29;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нягань – 14;
- Советский район – 14;
- Нефтеюганск – 9;
- Мегион – 9;
- Югорск – 9;
- Сургутский район – 8;
- Пыть-Ях – 8;
- Урай – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Когалым – 6;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Покачи – 5;
- Кондинский район – 5;
- Радужный – 4
- Лангепас – 3;
- Белоярский район – 3;
- Березовский район – 3;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 93 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 103 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 182 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 167 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба округа.