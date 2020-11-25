На одну вакансию в тюменской «матрешке» приходится почти семь резюме

Осенью в Югре и Тюменской области стали проще найти работу, чем в первую волну пандемии коронавируса. Однако конкуренция все еще высока – на одну вакансию приходится почти семь резюме. К таким выводам пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«Статистика показывает, что по сравнению с первой волной пандемии трудоустроиться стало легче. Тем не менее, Югра и Тюмень оказались на третьем месте в стране по сложности поиска работы, в регионах сохраняется высокий уровень конкуренции среди соискателей. Но для работодателей это плюс – они имеют выбор среди кандидатов», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Сейчас регионы тюменской «матрешки» находятся на третьем месте в топе субъектов страны с самой высокой конкуренцией на рынке труда. Возглавляет список Москва, где на одну вакансию приходится девять резюме. На втором месте оказался Санкт-Петербург (8,4).

По официальным данным департамента труда и занятости населения Югры, в регионе зарегистрировано 28 755 безработных. Уровень регистрируемой безработицы – 3,1 процента. Количество вакансий, заявленных в службы занятости 16 252 единиц. На одно свободное рабочее место приходится 1,8 безработных.