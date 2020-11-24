Ни «диора», ни «армани»: у югорского предпринимателя изъяли товар на два миллиона рублей

Бизнесмен из Югры остался без дорогостоящего товара, потому что не смог доказать законность его ввоза на территорию России. 149 единиц одежды, обуви и аксессуаров от Tom Ford, Christian Dior, Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Alexander Mqueen, Philipp Plein, Bottega Veneta изъяты тюменскими таможенниками и переданы в Росимущество. Стоимость задержанных товаров превысила два миллиона рублей.

«После выявления нарушений, владелец магазина действий по таможенному декларированию имущества не предпринял, заявление для совершения таможенных операций не подал. В результате чего товары на сумму более двух миллионов рублей признаны судом бесхозяйными и переданы в территориальное подразделение Росимущества», – пояснила начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов таможни Елена Костян.

В пресс-службе Тюменской таможни добавили, что с начала 2020 года Росимуществу передано 476 бесхозяйных товаров на сумму около девяти миллионов рублей.