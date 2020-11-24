В 2020 году жители Югры взяли 205 тысяч потребительских кредитов

В 2020 году жители Югры взяли 205 598 потребительских кредитов. Количество займов этого вида снизилось на 24 процента по сравнению с прошлым годом, когда было выдано 269 455 кредитов. Статистику публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики отмечают, что в России с января по октябрь было выдано 11,8 миллиона потребительских кредитов. Снижение составило 26,8 процента.

«Падение выдачи потребительских кредитов по итогам десяти месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным – более чем на четверть. Тенденция более консервативного подхода в розничном кредитовании сохраняется – значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне», – объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Стоит отметить, что больше всего кредитов на потребительские нужны берут в Москве (569,0 тыс. ед.), Московской области (508,3 тыс. ед.) и Краснодарском крае (443,2 тыс. ед.).