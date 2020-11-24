В Югре успешно адаптировались к необходимости оказывать государственные услуги через интернет

Система оказания государственных услуг в Югре довольно быстро адаптировалась к ограничениям, связанным с пандемией коронавируса – они объективно ускорили те процессы, которые и так протекали во всех сферах. И идущая по пути цифровизации Югра двинулась в этом направлении еще быстрее. Об этом Наталья Комарова говорила с экспертами и простыми югорчанами в ходе своего эфира, посвященного доступности различных государственных услуг во время пандемии.

«Запрос колоссальный на «короткое плечо», на получение обратной связи, удобство, скорость. Это важные составляющие, которые влияют на качество жизни людей. С помощью цифровых механизмов можем освободиться от большого количества барьеров в диалоге между органами власти и гражданами», – заявила губернатор в начале этого разговора.

Югра оказалась впереди остальных регионов во внедрении проекта «Услуга без чиновника» – ее суть понятна из названия. Сегодня шесть госуслуг в Югре производится вообще без прямого контакта клиента (гражданина) с исполнителем. Человек просто забрасывает в систему необходимый запрос с документами, а в ответ получает результат.

«Решение уникальное. Такие услуги особенно востребованы в период ограничительных мер, так как не требуют сбора документов и очной явки в ведомство. То, что уже переведено в такой формат шести услуг, это большая работа окружных департаментов социального развития и информационных технологий», – заявил по этому поводу директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. Он также добавил, что эта механика из Югры получила высокую оценку на форуме «Сильные идеи для нового времени», где участвовали топы федерального управления, и опытом автономного округа заинтересовались Санкт-Петербург и Волгоградская область.

Продолжая разговор о госуслугах – их в онлайне в Югре можно получать в количестве 165 штук (плюс восемь до конца года). А также работают МФЦ, куда в коронавирусную эпоху можно попасть только по записи. К слову, аналогично можно записаться и к врачу на сайте «Электронной регистратуры Югры».

При этом окружная власть всегда прислушивается к идеям, звучащим из экспертного сообщества и от простых югорчан. Так, житель Нефтеюганска, участник краудсорсингового проекта «Цифровые сервисы Югры» Михаил Наговицын предложил создать мобильное приложение «Умная скорая», которая позволит вызывать неотложку людям с ограниченными возможностями по слуху и речи. Нет сомнений, что подобный сервис будет внедрен.

Еще один пункт, где югорчане получают передовые на уровне России электронные услуги – это платформа «ГИС Образование Югры», победившая в номинации «Образование» в федеральном конкурсе цифровых проектов «ПРОФ-IT». С 1 января 2021 года там появится функционал «Личный кабинет родителя», который даст жителям региона широчайшие возможности в режиме онлайн узнавать и участвовать в образовательном процессе ребенка.

Это не какой-то привычный электронный дневник. Это практически целая образовательная экосистема в одном приложении. «С сентября 2021 года родители смогут вместе с детьми подать заявление на участие в олимпиадном движении через личный кабинет, заявления на выбор экзаменов при прохождении итоговой аттестации, выбрать меню питания, оплатить услуги дополнительного образования и многое другое», – рассказал и.о. директора департамента образования Александр Гомзяк.

Еще один важный пункт цифрового прорыва в Югре – создание Центра управления регионом – единой системы, которая должна собирать, анализировать и способствовать решению всех жалоб и предложений граждан в социальных сетях. Выстроить такую работу в каждом регионе поручил Владимир Путин. В Югре подобная система, по сути, уже существовала – она называлась «Инцидент Менеджмент». На ее базе и был сформирован Центр управления регионом, чьи задачи более масштабны.

«Особенность ЦУРа в том, что эти решения должны не только закрывать проблему локально. Будут анализироваться и вырабатываться пути решения системных проблем, цель которых – устранить причину возникновения проблемы в дальнейшем, улучшить качество и доступность услуг и сервисов для граждан. Поэтому в работу ЦУР будут вовлечены региональные и муниципальные органы власти», – рассказала руководитель Центра управления регионом в Югре Валентина Колпакова.

В целом можно констатировать, что Югра оперативно и довольно эффективно отвечает на вызовы, поставленные коронавирусом и связанными с пандемией ограничениями. Все больше вопросов, которые ранее решались только при помощи личных встреч и походов по инстанциям с бумажками, теперь закрываются в режиме онлайн – и это останется с нами после того, как коронавирус будет побежден. Все это – база для хорошего цифрового прорыва в жизни югорчан.