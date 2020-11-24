На базе «Цифровой недели» в Югре прошла большая дискуссия о новшествах в образовании онлайн

Новшества в образовании, в том числе, в режиме онлайн, обсудили участники пленарной дискуссии на конференции «EdCrunchUgrа» в рамках текущей «Цифровой недели». По понятным причинам, все участники разговора находились у себя дома (или на работе), что, с другой стороны, позволило без особых затрат собрать хорошее представительство – из министерства просвещения России, Гарвардской высшей школы образования (США), министерства образования Польши, СПбГУ и других компетентных структур.

Дискуссия была посвящена образовательному опыту нового времени, а также роли школы и технологии для учащихся, их семей, а также для региона и экономики. Выступавшая на пленарной встрече Наталья Комарова отметила, что Югра довольно быстро адаптировалась к коронавирусу и интегрировала в образовательную среду все необходимые технологические решения.

«Все ресурсы интегрированы в региональную цифровую образовательную платформу, доступны гражданам без оплаты. Практики автономного округа в области цифровых решений в сфере образования оценили отраслевые эксперты на национальном уровне. 18 сентября на всероссийском форуме «ПРОФ-IT» наш проект «ГИС «Образование Югры» стал победителем. А проект по безопасности детей в интернете «Safe Kids» занял второе место», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей.

К слову, с 1 января 2021 года в «ГИС «Образование Югры» откроется личный кабинет родителя, который позволит югорчанам лучше разобраться в успеваемости их ребенка, увидеть собственно образовательные программы и, при желании, корректировать его индивидуальную образовательную траекторию.

Напомним, что конференция «EdCrunchUgra» – это одно из 30 мероприятий, проходящих в рамках «Цифровой недели» в Югре. Прямые трансляции с других встреч, конференций и круглых столов можно смотреть на ее официальном сайте.