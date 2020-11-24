Эксперты и общественность обсуждают проект «Югорского стандарта» развития территорий

Началось общественное и экспертное обсуждение проекта важнейшего документа – «Югорского стандарта» развития территорий. Он будет регламентировать строительство всей новой жилищной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в регионе. Онлайн-совещание по этому поводу провела Наталья Комарова.

«На каждой встрече с жителями региона основными темами были и остаются вопросы, касающиеся благоустройства новых микрорайонов. Необходимость преобразования сложившихся городских пространств, формирования иных подходов к развитию городской среды муниципальных образований и территорий жилой и многофункциональной застройки, в соответствии с современными запросами и потребностями людей», – цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей Югры.

Проект «Югорского стандарта» презентовал председатель общественного совета при департамента строительства региона Сергей Дмитриев. Уже сейчас документ включает множество нюансов и формировании среды нового качества, но в ближайшее время он будет дополняться новыми разделами. Например, механиками создания безбарьерной среды, которую для «Югорского стандарта» проработают общественники, работающие с инвалидами.

Наталья Комарова подчеркнула, что разработчики «Югорского стандарта» принимают пожелания и предложения от муниципалитетов, застройщиков, экспертов и простых югорчан на платформе «Стратегия 24». «Важно не потерять темпа работы над «Югорским стандартом», и обязательно нужно учитывать изменения в законодательстве, происходящие в сфере строительства и благоустройства», – резюмировала губернатор Югры.