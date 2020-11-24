Готовьтесь потолкаться на входе: в дни распродаж в магазинах Югры усилят ковид-контроль

В магазинах и торговых центрах Югры в дни акций и распродаж будет уделено особое внимание профилактике коронавирусной инфекции – количеству людей в залах и соблюдению масочного режима. Следить за выполнением правил будут чиновники на местах и представители контролирующих органов.

С соответствующим обращением к предпринимателям выступила губернатор Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Нужно обратить особое внимание на создание условий по социальной дистанции, масочного режима и наполняемости торгового зала, проработать возможность онлайн-покупок с доставкой на дом, регулирование потоков покупателей в течение всей работы торговых центров. Органам местного самоуправления совместно с контрольными органами обеспечить соблюдение исполнения указанных мероприятий», – цитирует главу региона окружной департамент общественных и внешних связей.

На сегодняшний день в Югре от COVID-19 лечатся 4 721 человек. Суточный прирост составил 197. По данным окружного управления Роспотребнадзора, наибольший риск заражения коронавирусом выявлен при посещении торговых центров и общественного транспорта.