Югра субсидирует производство питания для новорожденных в рамках программы развития промышленности

Югра поддержит инвестиционный проект по созданию производства сухих молочных продуктов для новорожденных. Это решение было принято на заседании правительства региона, сообщает департамент общественных и внешних связей. Инвестор прислал заявку на получение субсидии из бюджета автономного округа по госпрограмме «Развитие промышленности и туризма», и эта заявка была одобрена.

«В этой связи принято решение о том, кто будет представлять правительство региона, а также для думы Югры подготовлены основные положения этого инвестиционного соглашения», – рассказала Наталья Комарова. Представлять правительство Югры будет департамент промышленности, который подготовит все необходимые документы, в том числе, по утверждению соглашения в думе Югры.

«Соглашением о реализации инвестиционного проекта предусмотрены обязанности и автономного округа, и инвестора. Так, для инвестора установлен срок действия инвестиционного соглашения, объемы и сроки осуществления инвестиций, их реализации, сумма налоговых отчислений, количество создаваемых рабочих мест», – резюмировала губернатор Югры.

Принципиальное решение региона поддержать этот новый бизнес вызвало положительный отклик у председателя регионального отделения «Опоры России» Владимира Зиновьева, который подчеркнул, что подобные меры помогают бизнесу более надежно и качественно планировать свою работу на долгосрочную перспективу.