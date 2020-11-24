Подведены итоги года у департамента образования и молодежной политики Югры

В Югре почти 240 тысяч детей в возрасте от пяти до 18 лет посещают различные секции дополнительного образования, из них 225 тысяч – за счет бюджета округа. Такие данные привел директор департамента образования и молодежной политики региона Алексей Дренин на итоговой пресс-конференции.

Он также рассказал, что стопроцентная доступность дошкольного образования в Югре для детей от полутора до трех лет достигнута в 18 муниципалитетах из 22. Год назад муниципалитетов, решивших вопрос с очередями в детские сады, было 15. Всего в Югре почти 120 тысяч дошколят, которые ходят в 409 детсадов.

Если говорить о среднем образовании, то в этом году в топ-100 рейтинга по конкурентоспособности выпускников России вошел Югорский физико-математический лицей-интернет. Вместе с ним в топ-300 школ страны по попаданию воспитанников в ведущие вузы страны попал Нижневартовский лицей.

Региональный проект «Молодые профессионалы» продолжает способствовать подготовке востребованных рабочих специалистов по стандартам WorldSkills. На чемпионате России молодые югорчане забрали по одному «золоту», «серебру» и «бронзе», а также получили девять медалей за профессионализм. «Сургутский политехнический колледж и Советский политехнический колледж вошли в топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» по итогам 2019 года», – заключил Дренин.

Напомним, что в эти недели в Югре проходит подведение итогов года и большая отчетная кампания окружного правительства. Окружные ведомства дают пресс-конференции, а Наталья Комарова в четверг, 26 ноября, выступит с большим обращением к депутатам Югры и жителям региона, где отчитается о работе и сформулирует свое видение ближайшей перспективы автономного округа.