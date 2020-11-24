Губернатор Югры Наталья Комарова отчитается о работе регионального правительства за год в четверг, 26 ноября

В четверг, 26 ноября, губернатор Югры Наталья Комарова выступит с большой речью перед депутатами окружной дума и жителями региона. Она будет состоять из отчета о работе правительства в уходящем 2020 году, инвестиционного послания на 2021 году, а также обращения с основными направлениями работы и развития автономного округа в ближайшей перспективе.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей, акцент в этом году будет сделан на экономику, инвестиции, а также системные решения, которые должны повысить качество жизни югорчан.

Стоит отметить, что подготовка к этому посланию шла последние два месяца и включала в себя сбор данных и обратной связи со всей территории Югры. Наталья Комарова провела онлайн-встречи со всеми главами муниципалитетов, которые предоставили ей свои отчеты (они стали частью консолидированного отчета правительства округа), а также внесли свои идеи и предложения по улучшению в разных сферах жизни.

Смотреть ежегодное послание, которое в этом году пройдет исключительно в режиме онлайн, можно будет в в аккаунтах губернатора в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», в официальных группах региона «Югра» в «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также эфире и на сайте ОТРК «Югра». Транслировать его также будут многие местные телекомпании. Начало эфира – в четверг, 26 ноября, в 10.00.