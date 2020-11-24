Пострадавшая в инциденте в Березовском районе девочка идет на поправку

В Югре юная пассажирка злосчастного автомобиля, провалившегося под лед, пришла в себя после комы. Сейчас ребенок идет на поправку, няганьские врачи продолжают наблюдать за ее состоянием. Об этом пишет «Югра ТВ» со ссылкой на свои источники.

Напомним, что трагедия произошла 19 ноября в Березовском районе. Chevrolet Niva, в котором находились шесть человек, ушел под лед реки Ляпин. 29-летний водитель принял решение ехать через водоем даже несмотря на то, что не было необходимой толщины льда и переправы.

В результате инцидента погибли беременная женщина и пятимесячный ребенок. Помимо девочки 2014 года рождения никто из оставшихся пассажиров транспортного средства не пострадал. Водителю Нивы за роковую ошибку могут дать реальный срок.

Кроме того, в связи с трагедией в регионе ограничили поездки по переправам: губернатор Югры дала поручение усилить контроль за безопасностью.