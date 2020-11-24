В Югре на ремонтные и строительные работы ввели ограничения из-за шума

В Югре ввели запрет на строительные, ремонтные и погрузочные работы из-за шума: теперь им необходимо соблюдать тишину с семи часов вечера и до двух часов дня. Новое правило распространяется не только на будние дни, но и на выходные с праздниками. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова на сегодняшнем брифинге в своем «Инстаграм».

«Работы запрещены с 19:00 текущего дня до 14:00 следующего дня (правило также действует в выходные и праздничные дни). Ограничения вводятся в целях создания благоприятных условий для выздоровления больных, обучения», – подчеркнула глава региона.