Правительство Югры планирует наложить запрет на очные новогодние мероприятия и работу аниматоров

В Югре могут отменить очные новогодние мероприятия в закрытых помещениях и запретить работу аниматоров до середины января. Решение об этом примут 20 ноября. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова на брифинге в своем «Инстаграм».

«Сегодня приму решение о введении запретов с 1 декабря 2020 года до 15 января 2021 года на проведение в закрытых помещениях новогодних, культурно-развлекательных, в том числе детских мероприятий, ярмарок, выставок с участием граждан, а также на работу аниматоров», – заявила на сегодняшнем оперативном штабе Наталья Комарова.

Отмечается, что в этот период сохранятся ограничения, введенные ранее на работу образовательных организаций.