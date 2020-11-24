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Накануне умерло шесть жителей Югры с лабораторно подтвержденным COVID-19

За весь период пандемии коронавирус унес жизни 374 пациентов из Югры

Накануне умерло шесть жителей Югры с лабораторно подтвержденным COVID-19
фото: siapress.ru

За минувший день в Югре от коронавируса скончались шесть пациентов. Таким образом, за весь период пандемии не справились с болезнью 374 человека. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что в округе за сутки выявили 197 новых случаев заражения COVID-19. Состояние 149 пациентов тяжелое, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 188 человек, за весь период пандемии – 27 968 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего ­­– в Нефтеюганске, Нижневартовском и Березовском районах.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 423, комментариев: 0
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