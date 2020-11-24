В Югре за весь период пандемии выявлено больше 33 тысяч заболевания коронавирусом

Сургут вновь вернул себе лидирующую позицию в антирейтинге по суточному количеству новых случаев заражения COVID-19. Вчера первое место занимал Ханты-Мансийск, теперь же югорская столица спустилась на одну строчку.

В целом, по региону за день выявлено 197 заболевших. За весь период пандемии выявлено 33 063 случаев заражения. Об этом информирует оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 34;

Ханты-Мансийск – 31;

Нижневартовск – 22;

Нягань – 13;

Нефтеюганский район – 12;

Советский район – 11;

Когалым – 8;

Мегион – 8;

Покачи – 7;

Югорск – 7;

Урай – 6;

Ханты-Мансийский район – 6;

Белоярский район – 6;

Сургутский район – 5;

Октябрьский район – 5;

Кондинский район – 5;

Пыть-Ях – 4;

Нефтеюганск – 3;

Нижневартовский район – 3;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 61 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 178 случаях. По 19 контакты уточняются. Состояние 149 пациентов тяжелое, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.