В Югре за весь период пандемии выявлено больше 33 тысяч заболевания коронавирусом

Сургут вновь вернул себе лидирующую позицию в антирейтинге по суточному количеству новых случаев заражения COVID-19. Вчера первое место занимал Ханты-Мансийск, теперь же югорская столица спустилась на одну строчку.
В целом, по региону за день выявлено 197 заболевших. За весь период пандемии выявлено 33 063 случаев заражения. Об этом информирует оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 34;
- Ханты-Мансийск – 31;
- Нижневартовск – 22;
- Нягань – 13;
- Нефтеюганский район – 12;
- Советский район – 11;
- Когалым – 8;
- Мегион – 8;
- Покачи – 7;
- Югорск – 7;
- Урай – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Белоярский район – 6;
- Сургутский район – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Кондинский район – 5;
- Пыть-Ях – 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 61 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 178 случаях. По 19 контакты уточняются. Состояние 149 пациентов тяжелое, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.