Следственный комитет Югры начал проверку из-за смерти четырех человек от отравления выхлопными газами

Следственный комитет Югры начал проверку после смерти нескольких жителей округа из-за отравления выхлопными газами. На данный момент в городе известно о двух подобных инцидентах – они произошли в ноябре с разницей в несколько дней.

Так, 19 числа около 15 часов в салоне автомобиля, припаркованного в гараже, были обнаружены тела мужчины и женщины, проживающих в Сургуте. Спустя двое суток, 21 ноября, в Нижневартовске в машине, находящейся в гаражном боксе, также нашли трупы девушки и молодого человека.

Отмечается, что в обоих случаях гаражи были заперты изнутри, следов криминального характера в виде телесных повреждений и других не обнаружено. На данный момент установлена предварительная причина смерти – отравление окисью углерода, содержащейся в выхлопных газах. Трупы были найдены родственниками скончавшихся.

«Несмотря на отсутствие видимых признаков преступного посягательства, следственными отделами по городу Сургут и по городу Нижневартовск по указанным фактам проводятся проверки с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, для установления точной причины смерти погибших назначены экспертизы. По результатам будут приняты процессуальные решения», – рассказали в пресс-службе СК Югры.