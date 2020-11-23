Югра вошла в топ-10 регионов страны с самыми большими зарплатами

В Югре 18,4 процента работающего населения получают больше 100 тысяч рублей в месяц. Доля работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц – 0,6 процента. С такими показателями округ расположился на восьмом месте рейтинга регионов России по уровню зарплат. Впереди – Чукотка (40,5 процента работающего населения получают более 100 тысяч рублей в месяц), Ямал (35%), Москва (31,6%), Магаданская область (27,3%), Ненецкий АО (25,8%), Сахалинская область (21,9%) и Якутия (18,9%). Также в десятке – Камчатский край (18,4%) и Санкт-Петербург (13,5%). Список составлен аналитиками РИА «Рейтинг».

Среднестатистический работник в России может рассчитывать на зарплату от 23 до 56 тысяч рублей в месяц.

Наименьшая доля работников с зарплатами выше 100 тысяч рублей в месяц (1%) в Ивановской области, Кабардино-Балкарии и Мордовии.

Ранее сообщалось, что Сургут вошел в топ-5 городов страны с самыми высокими зарплатами. Средняя заработная плата сургутян по данным Росстата за период с января по июнь составила 77 тысяч рублей.

При этом, по данным исследования сервиса по поиску сотрудников и работы hh.ru, 80 процентов жителей Югры не устраивает размер их заработной платы.