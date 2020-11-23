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​Аномальное явление: лед по Оби плывет, как весной

Река Обь в 2020 замерзнет раньше обычного из-за температурного режима и подъема воды

​Аномальное явление: лед по Оби плывет, как весной
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На календаре уже конец ноября, а лед по реке Обь словно весенний ледоход. Обычно в это время года на реке уже можно было наблюдать ледостав, замечают сургутяне и подтверждают специалисты. Однако в этом году реке не дают замерзнуть сразу несколько аномальных явлений: высокие температуры и подъем уровня воды в реке. «Существенная опасность в том, что резко повышаться начал уровень воды в реке Обь. Соответственно даже образовавшиеся забереги, так называемые, лед у берегов, за счет подъема воды они отрываются и снова начинается движение», – пояснил старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель сургутского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО – Югре» Роман Хрущев. Причину таких явлений объясняют изменением климата.

К слову, нынешняя теплая погода помешала не только Оби скрыться подо льдом. Так, например, в городских парках с большим трудом устраивают лыжню — специалисты жалуются на недостаточность снежного покрова для качественной прокладки трасс. Более подробно читайте об этом в ближайшее время на siapress.ru.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 690, комментариев: 0
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