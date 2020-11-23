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Пять югорчан скончались накануне из-за коронавируса

Жители Югры с диагностированным COVID-19 продолжают умирать

Пять югорчан скончались накануне из-за коронавируса
фото: siapress.ru

Накануне пять югорчан не смогли победить коронавирус. Таким образом, за весь период пандемии зарегистрировано 368 летальных исходов от COVID-19. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе зарегистрировано 200 новых случаев заболевания. Состояние 153 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 100 человек, за весь период пандемии – 27 780 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Меньше всего – в Радужном, Березовском и Белоярском районах.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 473, комментариев: 0
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