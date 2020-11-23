Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 19 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 200 человек. Таким образом, за весь период пандемии 32 866 жителей округа заразились COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Ханты-Мансийск – 37;
- Нижневартовск – 27;
- Сургут – 25;
- Нягань – 19;
- Советский район – 16;
- Нефтеюганский район – 14;
- Когалым – 10;
- Ханты-Мансийский район – 7;
- Сургутский район – 5;
- Мегион – 5;
- Югорск – 5;
- Кондинский район – 4;
- Урай – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Покачи – 3;
- Белоярский район – 2;
- Радужный – 2;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 50 зафиксирована пневмония, у 24 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 180 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 153 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.