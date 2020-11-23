Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 19 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 200 человек. Таким образом, за весь период пандемии 32 866 жителей округа заразились COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Ханты-Мансийск – 37;

Нижневартовск – 27;

Сургут – 25;

Нягань – 19;

Советский район – 16;

Нефтеюганский район – 14;

Когалым – 10;

Ханты-Мансийский район – 7;

Сургутский район – 5;

Мегион – 5;

Югорск – 5;

Кондинский район – 4;

Урай – 3;

Нижневартовский район – 3;

Покачи – 3;

Белоярский район – 2;

Радужный – 2;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 50 зафиксирована пневмония, у 24 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 180 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 153 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.