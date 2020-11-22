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​В Югре после трагедии запретили выезд на ледовые переправы

Из-за произошедшего ЧП губернатор Югры запретила автомобилям выезд автотранспорта на лед

​В Югре после трагедии запретили выезд на ледовые переправы
Фото: hmao.sledcom.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение усилить контроль за безопасностью на ледовых переправах. Такое решение было принято после трагедии, которая произошла на реке Ляпин, в 12 километрах от посёлка Сосьва: там автомобиль с 9 пассажирами провалился под лед. Семь человек смогли спастись, а вот беременная женщина и пятимесячный ребенок погибли.

«Прошу все контрольно-надзорные органы активизировать деятельность на создаваемых ледовых переправах, принять необходимые меры по недопущению использования их людьми до тех пор, пока переправы не будут сданы в эксплуатацию», — заявила Наталья Комарова.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 285, комментариев: 0
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