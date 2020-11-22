Из-за произошедшего ЧП губернатор Югры запретила автомобилям выезд автотранспорта на лед

Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение усилить контроль за безопасностью на ледовых переправах. Такое решение было принято после трагедии, которая произошла на реке Ляпин, в 12 километрах от посёлка Сосьва: там автомобиль с 9 пассажирами провалился под лед. Семь человек смогли спастись, а вот беременная женщина и пятимесячный ребенок погибли.

«Прошу все контрольно-надзорные органы активизировать деятельность на создаваемых ледовых переправах, принять необходимые меры по недопущению использования их людьми до тех пор, пока переправы не будут сданы в эксплуатацию», — заявила Наталья Комарова.