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​Более двухсот жителей Югры заразились коронавирусом за минувшие сутки

Оперативный штаб Югры опубликовал данные количеству заболевших Covid 19 за 22 ноября

​Более двухсот жителей Югры заразились коронавирусом за минувшие сутки

За минувшие сутки в Югре Covid 19 был выявлен у 204 пациентов в 22 муниципальных образованиях округа. Лидер по числу зараженных Сургут — 34 человек. За ним следуют Ханты-Мансийск — 21 и Нижневартовск — 19.

На данный момент в состоянии пневмонии находятся 106 жителей округа, с симптомами ОРВИ — 90. В бессимптомной форме covid-19протекает у 8 человек.

За весь период пандемии в Югре коронавирусом заразились 32 666 человек, выздоровели 27 680. Лидером по числу заболевших остается Сургут: в городе Covid19 был выявлен у 7651 человека. На второй и третей строчках Нижневартовск (3816) и Ханты-Мансийск (3770). Меньше все переболевших в Березовском (194), Болоярском (197) и Кандинском районах (336).


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Сегодня в 14:25, просмотров: 622, комментариев: 0
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