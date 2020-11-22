Экспертная комиссия в Югре оценила управленческий потенциал кандидатов на должность директора Департамента физической культуры и спорта

Накануне экспертная комиссия в Югре провела оценку кандидатов на должность директора Департамента физической культуры и спорта.

«Важно каждого претендента на должность рассматривать в разрезе его управленческих компетенций и личных профессиональных качеств», — заявил первый заместитель губернатора округа Югры Алексей Шипилов во время оценки претендентов.

Таким образом, в ходе общения с кандидатами было проведено интервью-собеседование, в процессе которого кандидаты отвечали на вопросы экспертов. Далее три участника следующего этапа, получившие наивысшие оценки, будут приглашены на собеседование к главе региона Наталье Комаровой.

В числе претендентов на должность директора департамента спорта Югры:

Бятиков Алексей (г. Пыть-Ях);

(г. Пыть-Ях); Гафаров Антон (г. Ханты-Мансийск);

(г. Ханты-Мансийск); Грязных Андрей (г. Курган);

(г. Курган); Ищенко Александр (г. Нижневартовск);

(г. Нижневартовск); Конух Софья (г. Ханты-Мансийск);

(г. Ханты-Мансийск); Кузнецова Анастасия (г. Ханты-Мансийск);

(г. Ханты-Мансийск); Солдатенков Филипп (г. Сургут);

(г. Сургут); Талипова Луиза (п. Салым Нефтеюганского района);

(п. Салым Нефтеюганского района); Толканов Константин (г. Сургут);

(г. Сургут); Шинкарев Михаил (г. Кирово-Чепецк);

(г. Кирово-Чепецк); Щепотьев Артем (г. Сургут);

(г. Сургут); Ярошенко Дмитрий (г. Ханты-Мансийск).

Общественный отбор кандидатов стартовал 23 сентября 2020 года. С программами кандидатов можно ознакомиться на сайте Депгосслужбы Югры.