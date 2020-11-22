«Школа сервиса и гостеприимства» открывает набор на бесплатное обучение

В Ханты-Мансийске стартовала серия обучающих материалов и практических занятий в сфере туризма. Бесплатное обучение проходит в рамках проекта «Школа сервиса и гостеприимства».

«Одной из главных задач сферы туризма является развитие кадрового потенциала. Школа сервиса стала площадкой для профессионального общения, получения новых знаний и навыков. Трехнедельные программы школы предусматривают обучение продажам в сфере гостеприимства, совершенствование служб приема и размещения, питания и горничных», — рассказала руководителя центра Владислава Вишневская.

По ее словам, повысить свою квалификацию в соответствии с мировыми стандартами сервиса может персонал: отелей, ресторанов, баров, фитнес- и СПА-центров Югры.

Обучение проводится в специально оборудованных учебных классах, тренерами выступают действующие руководители служб предприятий HoReCa в Югре. Для того, чтобы записаться на курсы, необходимо пройти регистрацию по телефону 8(3467)35-11-11.