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В МФЦ Югры теперь можно получить еще четыре услуги

В многофункциональных центрах Югры предоставляется 124 госуслуги

В МФЦ Югры теперь можно получить еще четыре услуги
bbnews.ru

В Югре перечень госуслуг, предоставляемых МФЦ, дополнился еще четырьмя:

  • Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан;
  • Ежемесячная денежная выплата на проезд ребенка из многодетной семьи в возрасте от 14 до 24 лет;
  • Проведение техосмотра, оценки техсостояния самоходных машин и других видов техники;
  • Прием экзаменов на право управления самоходными машинами с выдачей удостоверений тракториста-машиниста.

Таким образом, на 21 ноября МФЦ Югры предоставляют 124 разные госуслуги.


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Сегодня в 19:40, просмотров: 252, комментариев: 0
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