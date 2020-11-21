В многофункциональных центрах Югры предоставляется 124 госуслуги

В Югре перечень госуслуг, предоставляемых МФЦ, дополнился еще четырьмя:
- Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан;
- Ежемесячная денежная выплата на проезд ребенка из многодетной семьи в возрасте от 14 до 24 лет;
- Проведение техосмотра, оценки техсостояния самоходных машин и других видов техники;
- Прием экзаменов на право управления самоходными машинами с выдачей удостоверений тракториста-машиниста.
Таким образом, на 21 ноября МФЦ Югры предоставляют 124 разные госуслуги.