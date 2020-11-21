16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0120   EUR  90,2643  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра возьмет на вооружение систему модернизации общественного транспорта от госкорпорации «ВЭБ.РФ»

В Югре общественный транспорт будут модернизировать при помощи госкомпании и без повышения цен на билеты

​Югра возьмет на вооружение систему модернизации общественного транспорта от госкорпорации «ВЭБ.РФ»
Фото pressa-nv.ru

Систему модернизации общественного транспорта от госкорпорации «ВЭБ.РФ» будут внедрять в Югре. Пилотной площадкой станет Нижневартовск. Это решение было озвучено в ходе совещания по вопросам работы муниципалитетов с «ВЭБ.РФ», сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. «Поскольку Нижневартовск продолжает расти, нам необходимо менять систему общественного транспорта, городские маршруты. К тому же, 80 процентов автобусов использовали свой ресурс, надо обновлять парк», – сказал по этому поводу глава города Василий Тихонов.

Внимание к этому вопросу обусловлено переживаниями граждан – жители городов вносят работу общественного транспорта в топ-3 главных проблем. По данным зампредседателя «ВЭБ.РФ» Олега Говоруна, 80 процентов трудоспособного населения России ежедневно пользуется общественным транспортом, и планируемая программа модернизации даст большой эффект – на каждый инвестированный рубль будет создаваться три-четыре рубля добавочной стоимости.

Что предполагается: оптимизация маршрутной сети, координация графиков движения, внедрение электронных билетов и уход от оплаты проезда наличными, создание IT-платформ, координирующих движение автобусов – и все это без повышения тарифов для людей.

Внедрять все это в Нижневартовске будет команда специалистов из региона и города под кураторством замгубернатора Югры Андрея Зобнинцева. Он сформирует рабочую группу, которая изучит комплекс идей от «ВЭБ.РФ», реализуемый сейчас в Тверской области, и разработает механику его переноса на реалии нашего округа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:20, просмотров: 173, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре начал работать единый центр по сбору жалоб от граждан в соцсетях 1239
  2. ​5 главных ошибок покупателей новостроек 1183
  3. ​В Югре доступ к широкополосному интернету имеют 99,9 процента граждан. В среднем по России этот показатель намного меньше 957
  4. ​Федеральный эксперт похвалил власти Югры за их работу по сбору и отработке жалоб в социальных сетях 928
  5. Дорогу молодым! 700
  6. Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок 558
  7. ​В Югре зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19 452
  8. ​Илья Яблоков: «Россияне живут в мире тотального недоверия. Это большая трагедия и большая опасность для страны» 436
  9. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 423
  10. ​8 важных правил при сдаче жилья 373
  1. Двух сургутянок изнасиловали парни, которых позвали чинить дверную ручку 7265
  2. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 6681
  3. ​Сквера на улице Восход в Сургуте не будет. Там вырастут две высотки 6327
  4. ​В Югре вахтовиков допустят до работы без обсервации 5435
  5. Жительницу Нефтеюганска наградили за спасение ребёнка, сорвавшегося со скалы в Башкирии 5125
  6. ​Югорский росгвардеец по ошибке стал героем «Пикабу» 5058
  7. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 4347
  8. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 4253
  9. В Сургуте водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась до приезда медиков 4012
  10. ​Не выдержал переезда: в Югре гараж свалился с тягача на дорогу 3954
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34508
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19935
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15669
  4. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14434
  5. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13790
  6. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 13730
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13474
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13014
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 11847
  10. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 11386

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика