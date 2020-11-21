В Югре общественный транспорт будут модернизировать при помощи госкомпании и без повышения цен на билеты

Систему модернизации общественного транспорта от госкорпорации «ВЭБ.РФ» будут внедрять в Югре. Пилотной площадкой станет Нижневартовск. Это решение было озвучено в ходе совещания по вопросам работы муниципалитетов с «ВЭБ.РФ», сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. «Поскольку Нижневартовск продолжает расти, нам необходимо менять систему общественного транспорта, городские маршруты. К тому же, 80 процентов автобусов использовали свой ресурс, надо обновлять парк», – сказал по этому поводу глава города Василий Тихонов.

Внимание к этому вопросу обусловлено переживаниями граждан – жители городов вносят работу общественного транспорта в топ-3 главных проблем. По данным зампредседателя «ВЭБ.РФ» Олега Говоруна, 80 процентов трудоспособного населения России ежедневно пользуется общественным транспортом, и планируемая программа модернизации даст большой эффект – на каждый инвестированный рубль будет создаваться три-четыре рубля добавочной стоимости.

Что предполагается: оптимизация маршрутной сети, координация графиков движения, внедрение электронных билетов и уход от оплаты проезда наличными, создание IT-платформ, координирующих движение автобусов – и все это без повышения тарифов для людей.

Внедрять все это в Нижневартовске будет команда специалистов из региона и города под кураторством замгубернатора Югры Андрея Зобнинцева. Он сформирует рабочую группу, которая изучит комплекс идей от «ВЭБ.РФ», реализуемый сейчас в Тверской области, и разработает механику его переноса на реалии нашего округа.