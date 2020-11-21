Число заражений коронавирусом в Югре достигло 32 462

В Югре за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 207 жителей 22 муниципалитетов:

Сургут – 30; Нижневартовск – 29; Ханты-Мансийск – 20; Нефтеюганск – 12; Нефтеюганский район – 12; Сургутский район – 12; Нягань – 10; Мегион – 9; Урай – 9; Советский район – 8; Когалым – 7; Югорск – 7; Покачи – 6; Кондинский район – 6; Октябрьский район – 6; Ханты-Мансийский район – 6; Пыть-Ях – 5; Радужный – 4; Белоярский район – 3; Березовский район – 3; Лангепас – 2; Нижневартовский район – 1.

Всего же в Югре с начала пандемии зарегистрировано 32 462 случая новой коронавирусной инфекции.

По данным окружного оперштаба, под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 839 человек, сняты с наблюдения – 93 842. Состояние 153 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 357 человек. За сутки излечились 257 человек, за весь период пандемии – 27 467 югорчанин.