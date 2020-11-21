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​В Югре зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19

Число заражений коронавирусом в Югре достигло 32 462

​В Югре зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19

В Югре за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 207 жителей 22 муниципалитетов:

  1. Сургут – 30;
  2. Нижневартовск – 29;
  3. Ханты-Мансийск – 20;
  4. Нефтеюганск – 12;
  5. Нефтеюганский район – 12;
  6. Сургутский район – 12;
  7. Нягань – 10;
  8. Мегион – 9;
  9. Урай – 9;
  10. Советский район – 8;
  11. Когалым – 7;
  12. Югорск – 7;
  13. Покачи – 6;
  14. Кондинский район – 6;
  15. Октябрьский район – 6;
  16. Ханты-Мансийский район – 6;
  17. Пыть-Ях – 5;
  18. Радужный – 4;
  19. Белоярский район – 3;
  20. Березовский район – 3;
  21. Лангепас – 2;
  22. Нижневартовский район – 1.

Всего же в Югре с начала пандемии зарегистрировано 32 462 случая новой коронавирусной инфекции.

По данным окружного оперштаба, под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 839 человек, сняты с наблюдения – 93 842. Состояние 153 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 357 человек. За сутки излечились 257 человек, за весь период пандемии – 27 467 югорчанин.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 452, комментариев: 0
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