Число заражений коронавирусом в Югре достигло 32 462

В Югре за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 207 жителей 22 муниципалитетов:
- Сургут – 30;
- Нижневартовск – 29;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Нефтеюганск – 12;
- Нефтеюганский район – 12;
- Сургутский район – 12;
- Нягань – 10;
- Мегион – 9;
- Урай – 9;
- Советский район – 8;
- Когалым – 7;
- Югорск – 7;
- Покачи – 6;
- Кондинский район – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Пыть-Ях – 5;
- Радужный – 4;
- Белоярский район – 3;
- Березовский район – 3;
- Лангепас – 2;
- Нижневартовский район – 1.
Всего же в Югре с начала пандемии зарегистрировано 32 462 случая новой коронавирусной инфекции.
По данным окружного оперштаба, под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 839 человек, сняты с наблюдения – 93 842. Состояние 153 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 357 человек. За сутки излечились 257 человек, за весь период пандемии – 27 467 югорчанин.