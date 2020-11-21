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Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок

Югорчанин, виновный в смерти беременной женщины и младенца, может отправиться на четыре года в тюрьму

Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок
СКР по Югре

На 29-летнего жителя села Ломбовож в Югре завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам — беременной женщине и пятимесячному ребенку. Ему грозит реальный срок — максимум четыре года колонии. Однако мужчина может отделаться также ограничением свободы, либо принудительными работами.

Напомним, 19 ноября в Березовском районе под лед провалился автомобиль Шевроле-Нива. В машине было девять человек. Выбраться удалось всем, кроме 29-летней беременной женщины и пятимесячному ребенку. Они утонули.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 38, комментариев: 0
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