Югорчанин, виновный в смерти беременной женщины и младенца, может отправиться на четыре года в тюрьму

На 29-летнего жителя села Ломбовож в Югре завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам — беременной женщине и пятимесячному ребенку. Ему грозит реальный срок — максимум четыре года колонии. Однако мужчина может отделаться также ограничением свободы, либо принудительными работами.

Напомним, 19 ноября в Березовском районе под лед провалился автомобиль Шевроле-Нива. В машине было девять человек. Выбраться удалось всем, кроме 29-летней беременной женщины и пятимесячному ребенку. Они утонули.