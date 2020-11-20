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​Федеральный эксперт похвалил власти Югры за их работу по сбору и отработке жалоб в социальных сетях

Исполнительный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Туровцев похвалил Югру за отличную работу в соцсетях

​Федеральный эксперт похвалил власти Югры за их работу по сбору и отработке жалоб в социальных сетях
Фото admhmao.ru

В Югре выстроена отличная работа с гражданами в социальных сетях, а с открытием Центра управления регионом эта сфера деятельности в округе выйдет на качественно новый уровень. Такое мнение высказал директор всероссийского АНО «Диалог Регионы» Владимир Туровцев на прямом эфире губернатора Натальи Комаровой, посвященном доступности государственных услуг в период пандемии.

«В Югре уже выстроена качественная, эффективная работа в социальных медиа, власть слышит пользователей, применяет новые инструменты и решения для выстраивания диалога на той площадке, где это удобно делать жителю. Губернатор Югры Наталья Комарова – один из немногих руководителей субъектов России, работающий с личными сообщениями в директе в соцсетях», – цитирует Туровцева департамент общественных и внешних связей Югры.

Также в ходе эфира участники обсудили доступность государственных услуг в онлайн-режиме, работу МФЦ, возможности для детей и родителей подключаться к системе «ГИС Образование Югры», победившей на федеральном конкурсе, и многое другое. Более подробно об этом эфире читайте скоро на siapress.ru.


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Сегодня в 19:22, просмотров: 214, комментариев: 0
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