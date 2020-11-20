Почти все население Югры имеет доступ к интернету, и активно им пользуется для получения госуслуг

Широкополосный доступ к интернету в Югре имеет 99,9 процента граждан, при условии, что в России этот показатель – всего 81 процент. И это при условии, что к некоторым населенным пунктам по земле можно добраться только зимой, когда встает лед, а летом – исключительно воздушным транспортом.

Как рассказал на итоговой пресс-конференции директор информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин, наш регион стал первым в России, где интернетом могут пользоваться люди, ведущие кочевой образ жизни. Этому способствует реализация проекта «IT-стойбище», по которому к спутниковой сети подключили уже 26 расширенных семей коренных народов Югры.

В Югре также реализуется проект «Цифровое государственное управление» – это позволяет гражданам получать в онлайн-формате 165 госуслуг, и за ближайший месяц их число увеличится еще на восемь. Только с января по октябрь югорчане подали более шести миллионов заявлений на подобные онлайн-услуги.

Более того – регион планирует максимально автоматизировать процесс при помощи проекта «Услуга без чиновника». Ее название говорит само за себя. «Реализовано шесть цифровых услуг социальной сферы, решения по которым принимаются автоматически и не требуют личного посещения гражданином организации как при подаче, так и при получении результата по заявлению. За истекший период этого года обработано более 25 тысяч заявлений, решение по которым принято в автоматизированном режиме», – рассказал Ципорин.

С февраля 2021 года югорчане оценят еще одно нововведение – суперсервис «Рождение ребенка», по которому при этом радостном событии все необходимые формальности за родителей сделает цифровая система – организует подготовку свидетельства о рождении, медицинского полиса, записи в детсад. Все это – благодаря вхождению Югры в число пилотных регионов по разработке и реализации этого суперсервиса.