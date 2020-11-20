16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0120   EUR  90,2643  

Новости

Больше новостей
При праздновании Нового года вы будете учитывать фактор пандемии коронавируса?
Комментировать
0
Новогоднее убранство города должно быть сделано:
Комментировать
0
Обработка подъездов жилых домов раствором против Covid-19 - это:

Эффективная мера 50%

Профанация 44.4%

Не знаю 5.6%

Всего голосов: 18

Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре доступ к широкополосному интернету имеют 99,9 процента граждан. В среднем по России этот показатель намного меньше

Почти все население Югры имеет доступ к интернету, и активно им пользуется для получения госуслуг

​В Югре доступ к широкополосному интернету имеют 99,9 процента граждан. В среднем по России этот показатель намного меньше
Фото admhmao.ru

Широкополосный доступ к интернету в Югре имеет 99,9 процента граждан, при условии, что в России этот показатель – всего 81 процент. И это при условии, что к некоторым населенным пунктам по земле можно добраться только зимой, когда встает лед, а летом – исключительно воздушным транспортом.

Как рассказал на итоговой пресс-конференции директор информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин, наш регион стал первым в России, где интернетом могут пользоваться люди, ведущие кочевой образ жизни. Этому способствует реализация проекта «IT-стойбище», по которому к спутниковой сети подключили уже 26 расширенных семей коренных народов Югры.

В Югре также реализуется проект «Цифровое государственное управление» – это позволяет гражданам получать в онлайн-формате 165 госуслуг, и за ближайший месяц их число увеличится еще на восемь. Только с января по октябрь югорчане подали более шести миллионов заявлений на подобные онлайн-услуги.

Более того – регион планирует максимально автоматизировать процесс при помощи проекта «Услуга без чиновника». Ее название говорит само за себя. «Реализовано шесть цифровых услуг социальной сферы, решения по которым принимаются автоматически и не требуют личного посещения гражданином организации как при подаче, так и при получении результата по заявлению. За истекший период этого года обработано более 25 тысяч заявлений, решение по которым принято в автоматизированном режиме», – рассказал Ципорин.

С февраля 2021 года югорчане оценят еще одно нововведение – суперсервис «Рождение ребенка», по которому при этом радостном событии все необходимые формальности за родителей сделает цифровая система – организует подготовку свидетельства о рождении, медицинского полиса, записи в детсад. Все это – благодаря вхождению Югры в число пилотных регионов по разработке и реализации этого суперсервиса.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:58, просмотров: 242, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась до приезда медиков 1918
  2. ​Бывший замглавы Сургута возглавил медучреждение Югры 1913
  3. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 1034
  4. ​Ребенок в коме: появились подробности трагедии на реке в ХМАО 809
  5. Сразу девять югорчан за день скончались от COVID-19 759
  6. ​Сургутский приют для бездомных животных «Берегиня» снова подмочил свою репутацию 735
  7. ​В ХМАО Chevrolet Niva ушел под лед, погибли два человека 692
  8. ​120 млн направят на благоустройство сургутских дворов и проездов 563
  9. ​Дамир Сатретдинов провел насыщенный день в Сургуте 527
  10. На трассе «Сургут – Нижневартовск» БМВ вылетел в кювет и перевернулся 516
  1. Двух сургутянок изнасиловали парни, которых позвали чинить дверную ручку 6618
  2. ​Сквера на улице Восход в Сургуте не будет. Там вырастут две высотки 6288
  3. ​В Югре вахтовиков допустят до работы без обсервации 5039
  4. ​Югорский росгвардеец по ошибке стал героем «Пикабу» 4782
  5. Жительницу Нефтеюганска наградили за спасение ребёнка, сорвавшегося со скалы в Башкирии 4748
  6. ​Жители Нижневартовска на несколько часов останутся без интернета 3891
  7. ​Не выдержал переезда: в Югре гараж свалился с тягача на дорогу 3870
  8. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 3732
  9. ​Крупнейшая авиакомпания Югры встанет на крыло «Победе» 3661
  10. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 3566
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34478
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19914
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15653
  4. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14423
  5. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13763
  6. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13451
  7. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 13442
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 12780
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 11589
  10. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 11361

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика