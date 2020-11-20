Центр управления регионом, который поручил создать Владимир Путин, в Югре открыли раньше запланированного срока

В Югре начал работать Центр управления регионом (ЦУР) – структуру, которую президент Владимир Путин поручил создать во всех субъектах федерации. В Ханты-Мансийском автономном округе эту задачу выполнили досрочно (дедлайн для всей России – 1 декабря).

Главная задача ЦУР – сбор, анализ и отработка жалоб, которые югорчане пишут в социальных сетях. Не секрет, что именно там можно найти все возможные проблемы, которые волнуют граждан. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, в приоритете у работников центра управления регионом – ключевые темы: здравоохранение, соцзащита, образование, транспорт, ЖКХ, дороги и энергетика.

«Нашей главной целью является не просто быстрое решение возникающих проблем жителей (с этим мы научились справляться, работая в «Инцидент Менеджменте»), а системное решение проблем через улучшение процессов, комплексный анализ и предоставление объективных данных губернатору, правительству Югры, руководству органов местного самоуправления для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества жизни югорчан», – рассказал первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Шипилов.

Помимо основной задачи, специалисты югорского ЦУРа будут проводить аналитику и социологические исследования по важным темам, вырабатывать по итогам рекомендации для органов власти (как муниципальной, так и региональной), и рассказывать гражданам о том, как отрабатываются их вопросы и пожелания.

По сути, ЦУР в Югре стал логичным продолжением и развитием системы «Инцидент Менеджмент» – она была запущена в 2018 году для отработки жалоб югорчан в соцсетях, и с тех пор ее специалисты дали ответы на 86 тысяч сообщений от граждан. Новый ЦУР возглавила куратор «Инцидент Менеджмента» Валентина Колпакова.