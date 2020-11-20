Александр Пелевин стал исполняющим обязанности главврача Сургутской районной поликлиники

Экс-заместитель главы Сургута Александр Пелевин назначен исполняющим обязанности главного врача в БУ «Сургутская районная поликлиника». Бывший чиновник вступил в новую должность 16 ноября. Ранее он участвовал в конкурсе на место главврачей в двух поликлиниках Сургута – №2 и №4. Но как отметил в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru сам Пелевин, «есть руководство в департаменте здравоохранения, которое считает, что я нужен здесь. Первую неделю я пока вникаю в суть происходящего в учреждении. Здесь, также как во всей стране, врачи сражаются с ковидом, но тут ситуация более спокойная нежели в городе». Сам он рад, что в такое непростое время оказался рядом с коллегами.

Александр Пелевин – врач по образованию, кандидат медицинских наук. Десять лет он отработал в медучреждениях, в 2004 году пришел работать в администрацию Сургута. Напомним, с поста вице-мера он ушел 31 июля 2019. Чиновник курировал социальный блок. Ему на смену пришла Анна Томазова.