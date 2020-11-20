Губернатор Наталья Комарова проведет прямой эфир о развитии онлайн-госуслуг в период пандемии

Сегодня, 20 ноября, в 14.00 начнется очередной прямой эфир Натальи Комаровой. Он будет посвящен доступности государственных услуг в период пандемии коронавируса. Новые условия, в которых оказались россияне, потребовали нового уровня работы государственных учреждений, и в Югре активно внедряются механики, позволяющие получать услуги или некоторые меры поддержки через онлайн. Например – региональный проект «Услуга без чиновника», краудсорсинговый проект «Цифровые сервисы в Югре» и так далее.

«Вызовы пандемии нарастили спрос и нагрузку на действующие сервисы по оказанию услуг и помощи югорчанам. Поддерживаю ваши предложения и запросы, уважаемые земляки, связанные с их удобством, доступностью, работоспособностью, развитием», – написала по этому поводу Наталья Комарова.

Как обычно, помогать губернатору в отборе интересных вопросов и ведении разговора будут специалисты соответствующей отрасли. На этот раз в их числе – разработчик проекта «Горожанин» Павел Зыков, представитель сообщества «Это Юганск, детка» Дмитрий Шестопалов и победитель конкурса «Умник МФТИ – 2018» в информационных технологиях Антон Осипов. Традиционно к эфиру подключатся по мере необходимости главы профильных департаментов окружной администрации, руководители муниципалитетов и другие специалисты команды губернатора Югры.

Смотреть эфир и задавать вопросы в комментариях можно в Инстаграме, ВКонтакте и Одноклассниках губернатора Югры.