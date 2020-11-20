В СКР рассказали о состоянии выживших пассажиров провалившегося под лед внедорожника в Югре

Шестилетняя девочка, находившаяся в салоне внедорожника, который провалился под лед в Березовском районе, находится в коме. Ее доставили санбортом в окружную больницу Нягани.

СУ СКР по Югре проводит проверку по факту происшествия. На данный момент известно, что трагедия произошла в четыре утра. Автомобиль Chevrolet Niva, в котором находились трое взрослых и трое детей, ушел под лед реки Ляпин в 12 километрах от поселка Сосьва.

«По предварительным данным, 29-летний житель села Ломбовож переправлялся через реку Ляпин в отсутствие оборудованной ледовой переправы. Из-за недостаточной толщины льда автомобиль со всеми находившимися в нем людьми провалился в воду. В результате происшествия 29-летняя беременная женщина и 5-месячный ребенок погибли, девочка 2014 года рождения госпитализирована в состоянии комы, сам водитель, а также женщина 1988 года рождения и 10-летний ребенок не пострадали», – уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельств произошедшего и ведется поиск утонувших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.