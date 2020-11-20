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​В Югре на лечение детей со СМА выделили более 198 миллионов рублей

Шесть детей со СМА в ХМАО получают лечение препаратом «Спинраза»

​В Югре на лечение детей со СМА выделили более 198 миллионов рублей
Фото: vk.com/public80387535

В Югре из регионального бюджета в этом году выделено 198,5 миллиона рублей на покупку препарата «Спинраза». Лечение в неврологическом отделении Нижневартовской окружной клинической детской больницы получают шесть детей со СМА. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

В 2021 году на лечение детей с редкими заболеваниями планируется израсходовать 268,3 миллиона рублей.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября разработать механизм целевого финансирования медицинской помощи тяжелобольным детям в связи с повышением ставки НДФЛ до 15 процентов на доходы, превышающие пять миллионов рублей. По замыслу главы государства, дополнительные средства от повышенного налога будут целевым образом направляться на лечение тяжелобольных детей. Предполагается, что эта мера даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей.

Спинальная мышечная атрофия – редкое заболевание, для лечения которого в мире используют только три препарата «Рисдиплам», «Золгенсма» и «Спинраза». «Золгенсма» – самое дорогое лекарство в мире. «Спинраза» – единственный препарат, зарегистрированный в России. О том, как живут дети со СМА, получившие лечение, читайте в большом материале siapress.ru.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 237, комментариев: 0
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