В Югре погибли беременная женщина и ребенок, провалившись под лед на машине

В пятницу, 20 ноября, около 5.30 в 12 километрах от поселка Сосьва (Березовский район) под лед реки Ляпин провалился автомобиль Chevrolet Niva, в котором находилось трое взрослых и трое детей. 29-летняя беременная женщина и младенец погибли.

«В автомобиле находились шестеро человек: мужчина 1991 года рождения, две женщины 1988 и 1991 годов рождения, а также несовершеннолетние девочки 2010, 2014 и 2020 годов рождения. В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и малолетняя девочка 2020 года рождения. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

С начала ноября в округе произошел уже пятый случай провала людей под лед. Ранее в Сургутском и Октябрьском районе утонули мужчины, которые перемещались по неокрепшему льду водоемов на снегоходах.