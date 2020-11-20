За сутки в Югре число умерших из-за коронавируса достигло 352

В Югре число умерших пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом достигло 352: таким образом, за сутки из-за болезни скончались девять человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за день 203 жителя округа были заражены COVID-19. Состояние 152 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 247 человек, за весь период пандемии – 27 210 югорчан.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Пыть-Яхе, Нижневартовском и Березовском районах.