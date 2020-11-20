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Накануне 203 югорчанина оказались инфицированы коронавирусом

В Югре за сутки новые случаи заражения COVID-19 выявили в 22 муниципалитетах Югры

Накануне 203 югорчанина оказались инфицированы коронавирусом
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 203 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе заразилось 32 255 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи обнаружены в 22 муниципалитетах округа:

  • Сургут – 30;
  • Нижневартовск – 25;
  • Ханты-Мансийск – 24;
  • Нефтеюганск – 11;
  • Сургутский район – 10;
  • Когалым – 10;
  • Радужный – 9;
  • Кондинский район – 9;
  • Ханты-Мансийский район – 8;
  • Нефтеюганский район – 8;
  • Югорск – 8;
  • Советский район – 7;
  • Белоярский район – 7;
  • Нягань – 6;
  • Урай – 6;
  • Мегион – 5;
  • Октябрьский район – 5;
  • Покачи – 5;
  • Лангепас – 4;
  • Пыть-Ях– 3;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Березовский район – 1.

«На момент выявления у 106 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 88 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 152 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 343, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:37
Югра скоро догонит Китай по ковиду (92 тысячи) и 64 место в мире, а Россия 5 место. «Либеральный капитализм» уступает в борьбе с ковидом коммунистическому тоталитарному государству. Да и в экономике скопит догонит США, которые идут по ковиду на первом месте. Что «старина» Байден предпримет? Будем наблюдать.
Сергей Б
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Сегодня в 14:08
А куда делись другие штаммы гриппа?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определилась с эпидситуацией по гриппу, отметив, что потенциальная пандемия гриппа в этом году начнется с 29 сентября по 2 октября. В целом, ВОЗ насчитала четыре распространенных штамма вируса в этом году. При этом три из них новые и ранее не встречались:

1. Вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;
2. Вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
3. Вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);
4. Вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

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