В Югре за сутки новые случаи заражения COVID-19 выявили в 22 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки выявили 203 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе заразилось 32 255 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи обнаружены в 22 муниципалитетах округа:

Сургут – 30;

Нижневартовск – 25;

Ханты-Мансийск – 24;

Нефтеюганск – 11;

Сургутский район – 10;

Когалым – 10;

Радужный – 9;

Кондинский район – 9;

Ханты-Мансийский район – 8;

Нефтеюганский район – 8;

Югорск – 8;

Советский район – 7;

Белоярский район – 7;

Нягань – 6;

Урай – 6;

Мегион – 5;

Октябрьский район – 5;

Покачи – 5;

Лангепас – 4;

Пыть-Ях– 3;

Нижневартовский район – 2;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 106 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 88 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 152 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.