В Югре за сутки новые случаи заражения COVID-19 выявили в 22 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки выявили 203 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе заразилось 32 255 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи обнаружены в 22 муниципалитетах округа:
- Сургут – 30;
- Нижневартовск – 25;
- Ханты-Мансийск – 24;
- Нефтеюганск – 11;
- Сургутский район – 10;
- Когалым – 10;
- Радужный – 9;
- Кондинский район – 9;
- Ханты-Мансийский район – 8;
- Нефтеюганский район – 8;
- Югорск – 8;
- Советский район – 7;
- Белоярский район – 7;
- Нягань – 6;
- Урай – 6;
- Мегион – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Покачи – 5;
- Лангепас – 4;
- Пыть-Ях– 3;
- Нижневартовский район – 2;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 106 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 88 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 152 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определилась с эпидситуацией по гриппу, отметив, что потенциальная пандемия гриппа в этом году начнется с 29 сентября по 2 октября. В целом, ВОЗ насчитала четыре распространенных штамма вируса в этом году. При этом три из них новые и ранее не встречались:
1. Вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;
2. Вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
3. Вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);
4. Вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).