За нарушения при организации питания детей в ХМАО наложено штрафов на 1,6 миллиона рублей

За девять месяцев 2020 года сотрудники управления Роспотребнадзора по ХМАО проверили организацию питания в 94 образовательных учреждениях и у 27 поставщиков продовольственного сырья и пищевых продуктов в образовательные учреждения.

«По результатам проверок возбуждено 124 дела об административных правонарушениях, в том числе 19 в отношении поставщиков. Вынесено постановлений о назначении наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 1 628 800 рублей, в том числе 93 000 в отношении поставщиков», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также санврачи опубликовали топ-3 нарушений при организации питания детей:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных, складских помещений пищеблоков, раздаточных;

- недостаточное количество объектов материально-технической базы – термометров, психрометров, кухонного инвентаря;

- режимные нарушения – невыполнение мероприятий, установленных программой производственного контроля, требований к отбору и хранению суточных проб, нарушение кратности прохождения гигиенической подготовки и аттестации персонала пищеблоков и пр.