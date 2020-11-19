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​При организации питания в образовательных учреждениях Югры допущено десятки нарушений

За нарушения при организации питания детей в ХМАО наложено штрафов на 1,6 миллиона рублей

​При организации питания в образовательных учреждениях Югры допущено десятки нарушений
Фото: siapress.ru

За девять месяцев 2020 года сотрудники управления Роспотребнадзора по ХМАО проверили организацию питания в 94 образовательных учреждениях и у 27 поставщиков продовольственного сырья и пищевых продуктов в образовательные учреждения.

«По результатам проверок возбуждено 124 дела об административных правонарушениях, в том числе 19 в отношении поставщиков. Вынесено постановлений о назначении наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 1 628 800 рублей, в том числе 93 000 в отношении поставщиков», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также санврачи опубликовали топ-3 нарушений при организации питания детей:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных, складских помещений пищеблоков, раздаточных;

- недостаточное количество объектов материально-технической базы – термометров, психрометров, кухонного инвентаря;

- режимные нарушения – невыполнение мероприятий, установленных программой производственного контроля, требований к отбору и хранению суточных проб, нарушение кратности прохождения гигиенической подготовки и аттестации персонала пищеблоков и пр.


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Сегодня в 20:50, просмотров: 91, комментариев: 0
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