Югорский фонд капитального ремонта причисляет к должникам даже тех, кто платит взносы

Жители Югры, которые оплачивают взносы за капитальный ремонт, не указывая лицевого счета, остаются должниками. И если долг накопится существенный, окружной фонд может подать в суд. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Югорского фонда капитального ремонта.

Оказывается, система оплаты взносов такова, что деньги собственника, который ввел все реквизиты правильно, но не указал лицевой счет и адрес помещения, не поступают на его счет. Такие неавторизованные платежи в Югорский фонд капитального ремонта приходят часто.

«В итоге человек платит регулярно, но растет и долг, и пени, а фонд может подать на собственника в суд. Во избежание подобных ситуаций Югорский фонд капитального ремонта призывает собственников при оплате взносов через сервисы банков и расчетных центров в обязательном порядке указывать номер своего лицевого счета и адрес помещения в назначении платежа. Отметим, что при оплате через личный кабинет и мобильное приложение ЮФКР-онлайн эти данные указываются лишь один раз при регистрации, в дальнейшем они заполняются автоматически и проблем с поступлением средств на счет нет», – рассказали в пресс-службе организации.

При этом отмечается, что взысканная через суд задолженность оплачивается тремя платежами: оплачиваются взносы, отдельно владелец помещения оплачивает пени и на другие реквизиты – государственную пошлину.

Стоит отметить, что, по подсчетам фонда, югорчане должны ему почти два миллиарда рублей.