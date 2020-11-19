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​Югорчане платят взносы за капремонт и остаются должниками

Югорский фонд капитального ремонта причисляет к должникам даже тех, кто платит взносы

​Югорчане платят взносы за капремонт и остаются должниками
Фото: kapremontugra.ru

Жители Югры, которые оплачивают взносы за капитальный ремонт, не указывая лицевого счета, остаются должниками. И если долг накопится существенный, окружной фонд может подать в суд. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Югорского фонда капитального ремонта.

Оказывается, система оплаты взносов такова, что деньги собственника, который ввел все реквизиты правильно, но не указал лицевой счет и адрес помещения, не поступают на его счет. Такие неавторизованные платежи в Югорский фонд капитального ремонта приходят часто.

«В итоге человек платит регулярно, но растет и долг, и пени, а фонд может подать на собственника в суд. Во избежание подобных ситуаций Югорский фонд капитального ремонта призывает собственников при оплате взносов через сервисы банков и расчетных центров в обязательном порядке указывать номер своего лицевого счета и адрес помещения в назначении платежа. Отметим, что при оплате через личный кабинет и мобильное приложение ЮФКР-онлайн эти данные указываются лишь один раз при регистрации, в дальнейшем они заполняются автоматически и проблем с поступлением средств на счет нет», – рассказали в пресс-службе организации.

При этом отмечается, что взысканная через суд задолженность оплачивается тремя платежами: оплачиваются взносы, отдельно владелец помещения оплачивает пени и на другие реквизиты – государственную пошлину.

Стоит отметить, что, по подсчетам фонда, югорчане должны ему почти два миллиарда рублей.


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Сегодня в 18:53, просмотров: 311, комментариев: 0
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