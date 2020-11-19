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​В Югре из-за пандемии коронавируса ускорилась инфляция

Цены на продукты в ХМАО выросли на пять процентов

​В Югре из-за пандемии коронавируса ускорилась инфляция
Фото: pixabay.com

В октябре в Югре ускорился рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги. Причиной стали снижение предложений на отдельные виды продовольствия, ухудшение ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, а также ослабление рубля.

Годовая инфляция в регионе составила 3,4 процента, увеличившись с предыдущего месяца на 0,6 п.п.

Сильнее всего подорожали продукты – на 4,9 процента (+0,9 п.п. к сентябрю). Цены росли на овощи. «Темп роста цен на картофель, морковь, огурцы и помидоры увеличился из-за эффекта низкой базы прошлого года. Следуя тенденциям на российском продовольственном рынке, в сравнении с октябрем прошлого года, в округе выросли цены на сахар и подсолнечное масло. Основными причинами стали уменьшение валового сбора сахарной свеклы и снижение урожая подсолнечника из-за засухи в южных регионах России», – рассказали в пресс-службе тюменского отделения Уральского отделения ЦБ РФ.

Непродовольственные товары подорожали на 2,7 процента (+0,3 п.п.). Здесь свою роль сыграл рост цен на медицинские товары (поливитамины, антибиотики, лекарства от кашля и др.) и моющие средства, в частности, чистящие средства, туалетное и хозяйственное мыло.

Годовая инфляция в сфере услуг в октябре по сравнению с сентябрем увеличилась на 0,8 п.п., до 2,6 процента. И снова значительное влияние на динамику цен оказал COVID-19. Подорожали бытовые, медицинские услуги и такси.

«В условиях закрытия границ и существенного снижения предложения рабочей силы для оказания услуг по ремонту помещений выросли цены на выполнение отделочных работ. Сокращение количества трудовых мигрантов также привело к дефициту работников в автосервисах, что сказалось на росте стоимости обслуживания автомобилей», – уточнили в тюменском отделении.

В октябре годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) повысилась по сравнению с сентябрем на 0,3 п.п., до 3,5 процента. Ее уровень ниже, чем в целом по России – четыре процента.


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Сегодня в 18:11, просмотров: 292, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 20:48
Ну наконец то, со времен перестройки нашли крайнего и виновного в инфляции – коронавирус виноват.

А то смотрел сегодня как Набиулина избавляется от остатков золотовалютного фонда РФ, сливая его на зарубежные активы и думал – чё такое, из-за этого же уровень инфляции повышается?

Кстати, размещенного собственно в России золотовалютного фонда осталось всего 18%. Вот щас остатки сольют, а взамен кредитов европейских наберут и будет норм.

Сергей Б
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Сегодня в 20:50
Коронавирус вообще вещь полезная для чиновников – и граждан самоизолирует чтоб не возмущались если что, и списать на него все можно, как на войну.
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