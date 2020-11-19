Заявку на создание ОЭЗ власти Югры направили в Минэкономразвития

В Югре может появиться первая особая экономическая зона (ОЭЗ) — по сути, это что-то вроде технопарка с более свободным законодательством и налоговым режимом. Соответствующую заявку в Минэкономразвития правительство региона направило на днях, сообщает ТАСС. Предполагается, что ОЭЗ будет учреждена в Нягани, и ее резидентами станут несколько высокотехнологичных компаний, которые выложат в новые проекты более 20 млрд рублей.

Как заявил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев, сейчас округ находится в стадии разработки проектно-сметной документации для базы ОЭЗ, под нее уже подобран участок размером 250 гектаров, а также идут переговоры с потенциальными резидентами. «Особая экономическая зона позволит создать 1,5 тысячи новых рабочих мест и привлечь более 22 млрд рублей инвестиций», – рассказал Кирилл Зайцев.

Ранее власти Югры заявляли о желании создать IT-кластер в Нягани, так как там имеется привязка к Няганской ГРЭС, хотя одними информационными технологиями будущая ОЭЗ не ограничится – там также могут появиться лесопереработка, растениеводство, химическая промышленность, производство оборудования под нефтесервис и многое другое.

Стоит отметить, что законодательство об ОЭЗ требует особо подхода к выбору территорий. В Югре этот жребий выпал Нягани, так как город находится в выгодном транспортном положении – через него проходят железная дорога и несколько важных трасс, позволяющих выходить в соседние регионы.