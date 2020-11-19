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​Правительство Югры планирует учредить особую экономическую зону в Нягани для проектов на 20 млрд рублей

Заявку на создание ОЭЗ власти Югры направили в Минэкономразвития

​Правительство Югры планирует учредить особую экономическую зону в Нягани для проектов на 20 млрд рублей
Фото business-vector.info

В Югре может появиться первая особая экономическая зона (ОЭЗ) — по сути, это что-то вроде технопарка с более свободным законодательством и налоговым режимом. Соответствующую заявку в Минэкономразвития правительство региона направило на днях, сообщает ТАСС. Предполагается, что ОЭЗ будет учреждена в Нягани, и ее резидентами станут несколько высокотехнологичных компаний, которые выложат в новые проекты более 20 млрд рублей.

Как заявил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев, сейчас округ находится в стадии разработки проектно-сметной документации для базы ОЭЗ, под нее уже подобран участок размером 250 гектаров, а также идут переговоры с потенциальными резидентами. «Особая экономическая зона позволит создать 1,5 тысячи новых рабочих мест и привлечь более 22 млрд рублей инвестиций», – рассказал Кирилл Зайцев.

Ранее власти Югры заявляли о желании создать IT-кластер в Нягани, так как там имеется привязка к Няганской ГРЭС, хотя одними информационными технологиями будущая ОЭЗ не ограничится – там также могут появиться лесопереработка, растениеводство, химическая промышленность, производство оборудования под нефтесервис и многое другое.

Стоит отметить, что законодательство об ОЭЗ требует особо подхода к выбору территорий. В Югре этот жребий выпал Нягани, так как город находится в выгодном транспортном положении – через него проходят железная дорога и несколько важных трасс, позволяющих выходить в соседние регионы.


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Сегодня в 18:12, просмотров: 229, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 20:26
«Маниловщина».
Злая Эллочка
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Сегодня в 20:41
Экономика должна быть экономной → гласило в районе Геологов.
Особая экономическая зона → из той же оперы.
Сергей Б
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Сегодня в 21:08
А Сургут с районом, с оффшорами получается пролетает.

Вот тебе и главы, передовики производства привлекатели инвестиций и концессий. Прошляпили оффшоры и казино в доме пионеров. Какой-то деревне прошляпили.



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