Наталья Комарова провела прямой эфир, на котором обсудили нынешние и будущие меры поддержки семей с детьми

Более 400 тысяч югорчан получили или получат господдержку в сложном коронавирусном 2020 году. Такие данные привела Наталья Комарова в ходе эфира, посвященном помощи семьям с детьми, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах. И эта помощь, если даже пробежаться по ее «верхам», выглядит довольно впечатляюще.

Надо сказать, что господдержку (имеется в виду региональные выплаты или другие имущественные меры) получила каждая третья семья с детьми в Югре. Как правило, при определении адресатов этой помощи учитывается два главных ценза – по оседлости и доходам. Оба они были смягчены. Например, ценз оседлости был отменен для пяти видов социальной поддержки.

А для семей с детьми до трех лет нижнюю планку имущественного ценза подняли до двух прожиточных минимумов на человека. Это значит, что если у семьи из четырех человек общий доход меньше 130 тысяч рублей в месяц – то она может рассчитывать на различные меры господдержки. Учитывая кризисную ситуацию и вызванный пандемией рост безработицы – эти решения окружной власти существенно помогли тысячам югорских семей.

Пробежимся по самому важному и заметному, чем Югра помогла своим гражданам. Во-первых, выплата в 35 000 рублей для семей, имеющих право на югорский семейный капитал (то есть тем, у кого с рождения третьего и последующих детей прошел год). Эту выплату можно получить до конца года – этой опцией воспользовались более восьми тысяч «ячеек общества». При этом сам по себе семейный капитал увеличили со 116 до 150 тысяч рублей. По словам директора департамента социального развития Югры Терезы Пономаревой, наш регион входит в топ-10 субъектов федерации с самым высоким местным семейным капиталом, который идет плюсом к федеральному маткапиталу.

В семь раз увеличили выплаты на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных семьях – с 1000 до почти 7600 рублей в месяц. Для каждого новорожденного в 2020 году (таковых уже больше 15 тысяч) предназначается подарочная карта «Расту в Югре» с номиналом 20 000 рублей. Для многодетных семей повышена компенсация проезда детей к месту отдыха – до 10 000 рублей. Плюс – несколько единоразовых выплат в размере 3000-5000 рублей для различных категорий нуждающихся.

В общем, поддержка из бюджета Югры выделяется действительно существенная – из 91 вида социальной помощи в регионе 49 предполагается для семей с детьми. Дополнительная радость – это возможность получить услуги от государства с минимальными затратами времени и нервов. Для этого в Югре развивается проект «Услуга без чиновника» – электронная система приема заявок на несколько видов соцподдержки, при которой гражданину нужно только сформировать свой запрос, а дальше ведомства все делают уже без его участия.

«Это перспективный продукт, который в том числе исключает недопонимание между чиновниками, обслуживающими людей, и гражданами, нуждающимися в помощи. Он нацелен на повышение качества, обеспечение доступности той или иной меры государственной поддержки. В этой работе очень важно сотрудничество органов власти, родительского и детского сообществ», – сказала по этому поводу Наталья Комарова. За первый год работы эта система обработала 24 тысячи услуг.

В ходе эфира с Натальей Комаровой на связь выходили простые югорчане, которые получили разные меры помощи – не только денежных выплат или «Коробок добра» (это большие продуктовые и бытовые наборы для нуждающихся семей), но и участники различных образовательных и благотворительных проектов из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Мегиона, Нягани и других муниципалитетов. Все это, а также отзывы жителей региона показывают, что выбранная властью Югры стратегия адресной помощи малообеспеченным семьям и детям, работает качественно.