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Города Югры накроет метель

МЧС Югры предупреждает о надвигающейся метели

Города Югры накроет метель
Фото: pixabay

Завтра, 20 ноября, в Югре ожидается сильный ветер порывами 15-18 метров в секунду, а также гололед и метель. Об этом информирует пресс-центры экстренных служб региона.

Рекомендации МЧС:

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 256, комментариев: 0
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