В Югре бывший сотрудник ГИБДД получил тюремный срок за взятки и вымогательство

Бывший инспектор дорожно-патрульной службы октябрьского района признан виновным в получении взяток и вымогательстве. Следственные органы установили, что подсудимый требовал крупные суммы с компаний-грузоперевозчиков. В результате он получил от двух предприятий 100 и 21 тысячу рублей.

За управление авто в нетрезвом виде двое жителе Талинки стали жертвами шантажа со стороны подсудимого. Он попросил у них 15 и 30 тысяч рублей. «Тем не менее требуемые суммы он не получил в связи с тем, что был задержан сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре и передан следователю», – сообщают в СУ СК России по Югре.

По итогам судебных разбирательств подсудимому назначено 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.