Летальные исходы среди ковидных пациентов продолжают регистрировать в Югре

В Югре за минувший день скончались шесть пациентов, проходивших лечения от коронавируса. Таким образом, за всю пандемии в регионе умерло 343 человека. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день 201 новых случай был выявлен на территории округа. Состояние 163 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 234 человека, за весь период пандемии – 26 963 югорчанина.

Больше всего инфицированных было обнаружено в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Нягани, в Октябрьском и Нижневартовском районе.